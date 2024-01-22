Зеленський внесе до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський заявив, що документ дозволить мати громадянство всім українцям із різних країн світу

Володимир Зеленський (Фото: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня Соборності.

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За його словами, документ дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам у різних країнах світу.

Він зазначив, що не йтиметься про громадян Росії.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство має стати елементом політики України, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.

У вересні 2021 року президент Володимир Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зараз зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.

1 грудня того самого року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянство кількох країн.

20 грудня глава фракції Слуга народу заявив: після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.

Зараз цей законопроєкт очікує на розгляд.

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