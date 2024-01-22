Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады. Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня Соборности.
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По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам в разных странах мира.
Он отметил, что речь не будет идти о гражданах России.
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что множественное гражданство должно стать элементом политики Украины, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.
- В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
- 1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.
- 20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.
- В настоящее время этот законопроект ожидает рассмотрения.
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