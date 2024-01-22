Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве

Зеленский заявил, что документ позволит иметь гражданство всем украинцам из разных стран мира

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады. Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня Соборности.

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По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам в разных странах мира.

Он отметил, что речь не будет идти о гражданах России.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что множественное гражданство должно стать элементом политики Украины, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.

20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.

В настоящее время этот законопроект ожидает рассмотрения.

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