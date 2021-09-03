Зеленский: Я выступаю за двойное гражданство, но это сложно из-за паспортизации Россией

Президент Владимир Зеленский выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях. Об этом глава государства заявил во время выступления в Стэнфордском университете.

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У Зеленского спросили, как украинцы из американской диаспоры могут получить украинское гражданство, не теряя при этом гражданство США.

"Я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но тут очень важно, действительно ли это актуально сегодня. Потому что сложно, вы сами понимаете, как это было из-за временной оккупации нашего украинского полуострова (Крыма, – ред.)", – ответил президент.

По словам Зеленского, российская паспортизация в Крыму длилась более 20 лет. Сейчас Россия это делает и на временно оккупированном Донбассе, где раздала более 600 000 паспортов.

Зеленский считает, что в мирное время парламент быстро проголосовал бы по вопросу двойного гражданства, ради украинцев из диаспор.

Сейчас же это очень сложный вопрос именно из-за паспортизации, ведь надо оборонять границы, подчеркивает Зеленский. По его мнению, сейчас надо выстроить такое законодательство, чтобы двойное гражданство не было универсальным – нужен подход к каждой отдельной общине и каждой отдельной стране.

В начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул "друзей и партнеров Украины" в излишней мягкости по вопросу российской паспортизации на временно оккупированных территориях.

В начале августа Зеленский заявлял, что нельзя однозначно оценивать людей, которые живут на временно оккупированных территориях и получили российские паспорта.

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Марк Сировой

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