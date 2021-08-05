Зеленский о паспортизации РФ на Донбассе: Ситуации разные, людей нельзя делить по паспорту

Украинцев, живущих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и получивших российский паспорт, нельзя оценивать однозначно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский телеканалу "Дом".

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Зеленский заявил, что к вопросу паспортизации необходимо относиться "очень здраво, с мудростью и самое главное с мозгами", отметив, что человек может оказаться в безысходности.

Президент выразил восхищение, уважение и благодарность людям, которым на оккупированной территории Донбасса удалось избежать получения российского паспорта.

"Но люди разные, обстоятельства разные. И может быть какая-то женщина спрятала украинский паспорт, но она как-то выхаживает свою лежачую мать, а эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают, и ей нужно как-то жить, выживать и так далее. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой документ", – сказал Зеленский, добавив, что на оккупированных территориях сейчас часто человеку не дают возможности устроиться на работу без паспорта РФ.

"Это не снисходительность моя к таким людям, это мое сочувствие. И я считаю, что мы должны это понимать: понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в жизни бывают вынужденные меры, и, не пройдя через такие испытания, невозможно их оценить до конца правильно и адекватно.

"В смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", – заявил он.

В то же время президент подчеркнул, что принудительной паспортизацией украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса Кремль нарушает нормы международного права, а также хочет усилить позиции правящей партии России на выборах в Госдуму путем незаконного привлечения электората с ОРДЛО.

Зеленский отметил, что после возвращения ОРДЛО под юрисдикцию Украины период российской паспортизации не будет иметь исторического значения.

В этом же интервью Зеленский сказал, что любителям России не стоит оставаться на временно оккупированном Донбассе, ведь он никогда не станет российскими. Таким людям стоит искать себе место в РФ.

В этом же разговоре Зеленский назвал Крым "своей землей" и заявил, что временно оккупированный полуостров никогда не станет русской территорией.

8 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса почти 600 000 паспортов РФ.

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Наталия Медведева

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