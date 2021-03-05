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В Украине разрешат двойное гражданство, но не с Россией – Кулеба

05.03.2021, 12:45
В Украине разрешат двойное гражданство, но не с Россией – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

В Украине планируется разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но будут ограничения на участие в политической жизни. Об этом сегодня, 5 марта, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, политика государства по двойному гражданству состоит из двух элементов. С одной стороны, планируется разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими дружественными странами, список будет определяться некоторыми критериями. Исключено двойное гражданство со страной-агрессором Россией, заверил Кулеба.

По словам главы МИД, это даст возможность уехавшим в другие страны украинцам интегрироваться в новое общество, сохранив связи с родиной.

С другой стороны, у людей, занимающих должности народных депутатов или министров, гражданство должно быть только украинское, и в этом вопросе будут установлены ограничения, подчеркнул Кулеба.

По его словам, работа с депутатами над соответствующими изменениями в законодательстве ведется постоянно.

Денис Юдин
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двойное гражданство дмитрий кулеба
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