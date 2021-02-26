Секретарь СНБО советует депутатам и чиновникам начинать избавляться от второго гражданства

На заседании СНБО принято решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством. Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он отметил, что Украина направляется в Европу, где двойное гражданство — норма, однако перед Украиной стоят определенные вызовы.

"Вызовы связаны с тем, что к сожалению РФ использовала этот инструмент, когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, глава Генштаба были гражданами РФ. Мы не можем этого допускать в будущем. У нас есть вызовы по другим странам. Поэтому мы сегодня приняли решение: на протяжении двух месяцев Кабмин должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать тех лиц, которые имеют двойное гражданство", – сказал Данилов.

Он пояснил, что законопроект должен сделать невозможным занятие государственных должностей и избрание депутатами для людей с двойным гражданством.

"Если у него есть второе гражданство, он должен об этом сообщить и перед принятием решения (о занятии должности, – ред.) от него отказаться... Чтобы не было такой ситуации, как при Януковиче, будет создан инструмент для контроля за этими вещами... Рада должна принять соответствующий законопроект, чтобы мы имели возможность верифицировать всех граждан Украины", – сказал секретарь СНБО.

"Мы о всех гражданах Украины будем иметь информацию, имеют ли они двойное или множественное гражданство. То, что касается сегодняшних депутатов или тех, кто занимает другие должности, сейчас, у кого такое есть, я бы всем советовал избавиться от другого гражданства для того, чтобы не подвергать себя неприятностям", – ответил Данилов.

На уточняющий вопрос, намерена ли власть проверять всех украинцев на двойное гражданство, Данилов ответил, что этим будет заниматься определенная служба, какая именно — будет выписано в законопроекте.

В конце 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором.

Сегодня, 26 февраля, на заседании СНБО принято решение ввести санкции против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали страну.

Вадим Ребрина

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