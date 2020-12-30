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Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором – табу

30.12.2020, 09:10
Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором – табу - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

В Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором. Такую позицию в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дипломат подчеркнул, что двойное гражданство нужно "для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины".

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", – объяснил глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул: ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", – добавил он.

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Кулеба подчеркнул, что должны также быть "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы не было возможности этим манипулировать.

Он также сказал, что законопроект о двойном гражданстве пока остановился из-за вывода экспертов Рады, что без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Кулеба считает, что с этим можно спорить, однако также можно и внести соответствующие изменения в Конституцию.

  • Летом Кулеба заявлял, что два паспорта также не допустимы для госслужащих, представителей власти.

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Марк Сировой
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