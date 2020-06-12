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Двойное гражданство. Кулеба назвал ситуации, когда его нельзя разрешать

Двойное гражданство. Кулеба назвал ситуации, когда его нельзя разрешать - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видеозаписи)
12.06.2020, 06:44

Глава МИД считает, что нужно сбалансированное решение, так как с 1990-х, когда писали Конституцию с единым гражданством, "ситуация в корне изменилась"

Украине нужно внедрение практики двойного гражданства, но с двумя жесткими условиями, которые касаются места работы желающего получить паспорт другого государства и внешней политики этой страны. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Право на владу" на канале 1+1, обсуждая проблематику закарпатских венгров.

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Он уверен, что многие из тех, кто выехал жить за границу, хотели бы оставаться гражданами Украины, но сейчас вынуждены отказываться от родного паспорта: "Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами?"

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По мнению главы МИД, должны выполняться два условия:

– два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти;
– никакого двойного гражданства с государством-агрессором.

  • Осенью 2018-го на то время глава МИД Климкин предложил начать дискуссию о возможности института двойного гражданства.
  • Прямым поводом для этого стал громкий скандал с выдачей жителям Закарпатья паспортов консульством Венгрии.
  • Во время парламентских выборов ЦИК зарегистрировала кандидата в нардепы от Слуги народа, который имел два гражданства.
  • В декабре 2019-го глава ГМС заявил, что предоставление двойного гражданства - это "программа иммиграции в Украину".

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Евгений Пилипенко
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МИД паспорт гражданство дмитрий кулеба
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