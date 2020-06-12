Двойное гражданство. Кулеба назвал ситуации, когда его нельзя разрешать

Украине нужно внедрение практики двойного гражданства, но с двумя жесткими условиями, которые касаются места работы желающего получить паспорт другого государства и внешней политики этой страны. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Право на владу" на канале 1+1, обсуждая проблематику закарпатских венгров.
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Он уверен, что многие из тех, кто выехал жить за границу, хотели бы оставаться гражданами Украины, но сейчас вынуждены отказываться от родного паспорта: "Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами?"
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По мнению главы МИД, должны выполняться два условия:
– два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти;
– никакого двойного гражданства с государством-агрессором.
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