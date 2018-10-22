Второе и двойное гражданство: что думают читатели LIGA.net

Фото: LIGA.net

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Более 75% участников опроса позитивно относятся к законодательному закреплению норм, в той или иной форме допускающих второе гражданство

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C 17 по 21 октября на информационном портале LIGA.net был проведен опрос среди читателей об их отношении к теме двойного или второго гражданства.

На вопрос "Как вы относитесь к легализации двойного или второго гражданства для граждан Украины?" ответили 2443 читателя. Ответы распределились следующим образом:

Безусловно поддерживаю - 45%

Только гражданство стран, с которыми заключено специальное межгосударственное соглашение - 20%

Гражданство любых стран, кроме России - 12%

Не поддерживаю ни в каком виде - 21%



Редакция портала LIGA.net подчеркивает, что проведенный опрос не может считаться профессиональным опросом общественного мнения, так как он проводился без привлечения принятых для соцопросов научных методик и с помощью инструмента для голосования, который, как оказалось, накапливает погрешность при подсчете и отображении результатов (из-за чего выраженные в процентах итоги дают в сумме менее 100%).

Тем не менее, даже при этом результаты опроса позволяют отметить, что более 75% его участников поддерживают введение в законодательство Украины норм, которые позволили бы гражданам Украины иметь таже другое гражданство.

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Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин предложил начать дискуссию по вопросу о возможности введения в Украине института двойного гражданства. Прямым поводом для этого стал громкий скандал с выдачей жителям Закарпатья паспортов консульством Венгрии.