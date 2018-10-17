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17.10.2018, 12:00

Опрос: Как вы относитесь к двойному гражданству для украинцев?

Опрос: Как вы относитесь к двойному гражданству для украинцев? - Фото
Фото: LIGA.net

Множественное гражданство прямо допускается (или расценивается как не нарушающее закон) в законодательствах многих стран

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Министр иностранных дел Павел Климкин предложил начать дискуссию по вопросу о возможности введения в Украине института двойного гражданства. Прямым поводом для этого стал громкий скандал с выдачей жителям Закарпатья паспортов консульством Венгрии, однако проблема, как указал Климкин, значительно шире: в Украине "сотни тысяч людей" (это оценка министра) имеют паспорта соседних стран, и речь идет не только об этнических венграх.

Двойное гражданство прямо запрещено законами Украины, однако в законах не прописаны санкции к нарушителям этого запрета. Такая ситуация дает возможность украинцам практическую возможность получать второй паспорт, не опасаясь наступления ответственности. Этим, в частности, долгие годы пользовалась Россия, беспрепятственно раздавая через консульство свои паспорта жителям Крыма в рамках подготовки к аннексии полуострова.

Множественное гражданство прямо допускается (или расценивается как не нарушающее закон) в законодательствах многих стран. Граждане США, например, не ограничены в праве получать другое гражданство, не отказываясь от американского, но при этом продолжают рассматриваться государством только в качестве граждан США. Двойное гражданство широко распространено в странах, входящих в Британское Содружество. Обычно институт двойного гражданства опирается на прямые межгосударственные соглашения, которыми регулируются все связанные с таким гражданством проблемы, - как, например, между Францией и Канадой.


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Теги: двойное гражданство, опрос, дискуссия
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