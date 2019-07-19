Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 16:40

ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством - Слипачук

ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством - Слипачук - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК просят дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством

Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировал представителя президентской партии Слуга народа Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело "связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины".

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

"Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию", - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство.

7 июля Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, выборы, цик, татьяна слипачук, Александр Куницкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 