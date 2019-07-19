ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством - Слипачук

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировал представителя президентской партии Слуга народа Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело "связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины".

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

"Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию", - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство.

7 июля Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.