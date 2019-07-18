Зеленский о двойном гражданстве Куницкого: Не может быть нардепом

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Кандидат в депутаты от партии Слуги народа Александр Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Харьков на видео, которое опубликовало местное издание Depo.Харьков.

"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Я думаю так. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - сказал Зеленский.

7 июля Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

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