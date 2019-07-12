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12.07.2019, 06:28

Снятый с выборов кандидат от Слуги народа будет подавать в суд

Снятый с выборов кандидат от Слуги народа будет подавать в суд - Фото
Александр Куницкий (фото - acebook.com/zpsanek)

Александр Куницкий считает, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в Раду

Cнятый с выборов кандидат в народные депутаты от президентской партии Слуга народа по 169-му округу (Киевский район Харькова, - ред.) Александр Куницкий заявил, что намерен восстановиться через суд. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу. Девять "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня. Семь членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления", - отметил Куницкий.

Он подчеркнул, что при голосовании никто не воздержался. "По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом",  - добавил Куницкий.

По мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Грановский, которого СМИ называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде пятого президента Петра Порошенко

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого, поскольку его не было в стране 264 дня. Куницкий объяснил, что в это время якобы был в служебной командировке, но не смог предоставить доказательств трудовых соглашений с названными им работодателями. 

7 июля сообщалось, что кандидат в народные депутаты от президентской партии Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

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Теги: Слуга народа, Петр Порошенко, суд, выборы, цик, александр грановский, Александр Куницкий
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