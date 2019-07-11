Кандидата от Слуги народа с двойным гражданством сняли с выборов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Александра Куницкого, выдвинутого партией Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что в Комиссию поступила жалоба кандидата в народные депутаты в ОВО №169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушения кандидатом в нардепы в этом же округе Куницким требований избирательного закона и отменить его регистрацию.

В ЦИК отметили, что по информации относительно пересечения госграницы Украины, предоставленной ГПСУ, в течение последних пяти лет перед днем ​​внеочередных выборов Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

Сообщается, что Куницкий объяснил, что в это время якобы был в служебной командировке, но не смог предоставить доказательств трудовых соглашений с названными им работодателями.

В ЦИК резюмировали, что Куницкий не выполнил требования Конституции и закона, поэтому Комиссия отменила его регистрацию кандидата в народные депутаты в ОВО №169.

7 июля сообщалось, что кандидат в народные депутаты от президентской партии Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.