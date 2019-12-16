ГМС: двойное гражданство - это программа иммиграции в Украину

Максим Соколюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственная миграционная служба считает, что предоставление двойного гражданства - это программа иммиграции в Украину. Об этом председатель ГМС Максим Соколюк рассказал в интервью Европейской правде.

По его словам, так как Украина теряет население, нужно предложить в первую очередь этническим украинцам переехать в Украину, и их интеграция не будет вызывать проблем. Трудовые же мигранты, имеющих гражданство Украины, по мнению Соколюка, вернутся обратно с появлением в Украине конкурентной экономики.

Вместе с тем конституционная норма о единственном гражданстве сохранится: люди, имеющие два паспорта, будут восприниматься на территории государства только как граждане Украины, и нововведения состоят только в том, что для получения гражданства Украины необязательно будет выходить из другого гражданства.

Помимо сертифицированной проверки знания истории и языка, как считает Соколюк, нужно ввести присягу гражданина Украины, пункт о присяге внесет по инициативе ГМС в изменения к президентскому законопроекту №2590, который уже подан на рассмотрение в парламент. Нарушение присяги может грозить лишением гражданства.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в депутаты от партии Слуги народа Александр Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство.

1 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас прорабатыва ю тся несколько концепций введения двойного гражданства в Украине.

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