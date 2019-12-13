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Зеленский предложил Раде упростить получение гражданства

Зеленский предложил Раде упростить получение гражданства - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
13.12.2019, 09:40

Президент хочет избавить служивших в ВСУ и беженцев из РФ от обязательства прекратить иностранное гражданство, будет достаточно декларации

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде упростить процедуру получения украинского гражданство для некоторых категорий лиц. Соответствующий законопроект внесен в парламент, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский предлагает при получении гражданства Украины заменить заявление об обязательстве прекратить гражданство другой страны на подачу декларации об отказе от иностранного гражданства для тех, кто проходил или проходит военную службу по контракту, помогал в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также для граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись преследованиям.

Согласно законопроекту, лица, претендующие на госслужбу, службу в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах будут обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

Кроме этого, законопроект расширяет круг лиц, которые имеют основания для получения гражданства Украины по территориальному происхождению, сокращает список независящих от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, пересматривает основания для утраты гражданства Украины и уточняет основания для отмены решения о получении гражданства.

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Владимир Зеленский беженцы гражданство военнослужащие
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