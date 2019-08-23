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Зеленский дал гражданство еще 11 иностранцам, но имена не назвал

Зеленский дал гражданство еще 11 иностранцам, но имена не назвал - Фото
Тимерхан Мунаев (фото - facebook.com/y.golyk)
23.08.2019, 19:17

В ОП назвали только одного - Тимерхана Мунаева, сына командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек.

При этом ОП не указала имен этих людей, кроме одного - Тимерхана Мунаева, сына командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года. Ранее на Банковой указывали фамилии получивших гражданство иностранцев.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - сказано в сообщении.

LIGA.net отправила запрос в ОП с просьбой указать имена получивших гражданство иностранцев. 

21 августа полиция задержала по подозрению в разбое троих граждан Грузии. Фамилии двух из них совпадают с фамилиями людей, которым Зеленский предоставил украинское гражданство за участие в конфликте на востоке Украины.

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Владимир Зеленский гражданство Тимерхан Мунаев иса мунаев
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