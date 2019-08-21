Под Киевом задержали грузин. Двум Зеленский ранее дал гражданство

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Владимир Зеленский ранее в июле предоставил двоим из задержанных украинское гражданство

В Бориспольском районе Киевской области полиция задержала по подозрению в разбое троих граждан Грузии. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области. В полиции не раскрывают имена подозреваемых.

Грузинское издание Грузия Онлайн сообщает, что были задержаны Мириан Гочадзе, Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили. Собеседник LIGA.net в Нацполиции на условиях анонимности подтвердил имена задержанных.

Ранее двум людям с такими же именами - Занадзе и Хуцишвили - президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство за участие в защите территориальной целостности Украины в Донбассе.

По информации полиции, трое подозреваемых в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка Бориспольского района. Там они якобы напали на хозяина, его жену и связали их. Затем похитили ценные изделия, крупную сумму денег и на угнанном Лексусе с имуществом уехали в неизвестном направлении. Полицейские их задержали на трассе Киев-Борисполь.

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

По информации Грузия Онлайн, все трое ранее работали в грузинской полиции. В частности, Гочадзе якобы был начальником спецназа. Также сообщается, что задержанные принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет - занимались частным бизнесом.

Ранее двум из них - президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство за участие в защите территориальной целостности Украины в Донбассе.

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Теги: полиция, гражданство, разбой, задержание, спецназ, грузины
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