Кому из россиян Зеленский упростил предоставление гражданства

Президент Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам. Соответствующий документ обнародован на сайте президента.
К первой категории будут относиться иностранцы, которые проходят контрактную службу в составе ВСУ, а также нерезиденты, участвовавшие в сдерживании российского агрессора на востоке Украины.
Согласно указу и они, и преследуемые по политическим мотивам граждане РФ, для получения украинского паспорта по упрощенной процедуре должны будут подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.
В указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.
Президент внес изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, а также поручил Кабмину разработать необходимые для реализации указа законопроекты.
Полный перечень правок и указаний доступен на сайте Офиса президента.
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