Кому из россиян Зеленский упростил предоставление гражданства

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам. Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

К первой категории будут относиться иностранцы, которые проходят контрактную службу в составе ВСУ, а также нерезиденты, участвовавшие в сдерживании российского агрессора на востоке Украины.

Согласно указу и они, и преследуемые по политическим мотивам граждане РФ, для получения украинского паспорта по упрощенной процедуре должны будут подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

В указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.

Президент внес изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, а также поручил Кабмину разработать необходимые для реализации указа законопроекты.

Полный перечень правок и указаний доступен на сайте Офиса президента.

17 июля президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российских паспортов для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В апреле президент страны-агрессора заявил, что намерен предоставить российское гражданство всем украинцам.

поручил МИДу Украины разработать механизм предоставления гражданства этническим украинцам, живущим за рубежом Ранее Владимир Зеленский

Читайте также: "Война паспортов" между Путиным и Зеленским объявлена