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17.07.2019, 23:52

Зеленский зеркально ответил на указ Путина по гражданству

Зеленский зеркально ответил на указ Путина по гражданству - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства

Президент Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Об этом сообщает в Facebook Офис президента.

Отмечается, что это стало реакцией на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

В ОП заявили, что понимают, что этот указ направлен на граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, и считают, что такой шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса. 

Кроме того, Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины.

Сегодня, 17 июля, Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В соответствии с ним, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом.

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Теги: Владимир Зеленский, гражданство
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