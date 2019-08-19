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В Запорожье на стратегическом авиазаводе разоблачили агента ГРУ

В Запорожье на стратегическом авиазаводе разоблачили агента ГРУ - Фото
Алексей Лазаренко (фото - скриншот видео ТСН)
19.08.2019, 07:07

Мужчину завербовали пять лет назад, его задержали летом на границе с Россией

Агента российской военной разведки Алексея Лазаренко разоблачили на одном из стратегических предприятий Украины – авиазаводе "МИГремонт" в Запорожье.  Об этом сообщает ТСН.

"На флешке у уже задержанного шпиона были фотографии ударных украинских истребителей. Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках", - отмечается в сообщении.

Он был завербован пять лет назад, имел прямой доступ к украинским военным тайнам. "Для того, чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - сказал Лазаренко.

Его задержали  летом 2019 года на границе с Россией, он ехал к куратору с новой информацией о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

Артем Шарлай - известный в Запорожье антимайдановец. Именно он порекомендовал ГРУшникам Лазаренко.

Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. "Во время отправки информации телефон менял уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство", - отмечается в сообщении.

Украинская разведка узнала о том, что на этом предприятии работает российский агент еще в октябре 2018 года. Тогда в Винницкой области при загадочных обстоятельствах разбился самолет Су-27. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МиГремонт" в Запорожье.

Агент утверждает, что якобы в тот период диверсионных задач не получал. 

Авиазавод "МИГремонт" имеет стратегическое значение для Украины. Здесь ставят на крыло штурмовика четвертого поколения Су-27, один из которых неожиданно упал во время международных учений.

На борту установлена система спутниковой навигации украинского производства. "На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам", - подчеркивается в сообщении.

  • 16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.
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Запорожье агент гру алексей лазаренко Сергей Казачков "МИГремонт"
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