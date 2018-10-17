Разбившийся Су-27 только с ремонта, черный ящик найден - Полторак

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на месте крушения истребителя найден черный ящик, но причины падения еще не установлены

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Разбившийся во время учений военной авиации стран-членов НАТО и партнеров "Чистое небо-2018" истребителя Су-27УБ недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент LIGA.net.

"Причины (крушения, - ред.) пока неизвестны. Но что касается самолета, то он в этом году, если не ошибаюсь, в июле, прошел ремонт, и мы его получили с завода", - сказал он.

По его министра обороны, черный ящик уже найден, расследование продолжается. Полторак также подтвердил, что второй погибший пилот является представителем американской армии - офицером Нацгвардии США.

В связи с катастрофой истребителя Су-27УБ, который выполнял учебно-боевой полет, все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ проводиться не будут.

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Вчера, 16 октября около 17:00, в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. США подтверждает информацию о том, что в инцидент с крушением истребителя Су-27 был вовлечен американский военный.

Су-27УБ - двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27.

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