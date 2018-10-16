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16.10.2018, 22:15

Крушение Су-27: США подтвердили участие в инциденте американца

Крушение Су-27: США подтвердили участие в инциденте американца - Фото
Фото: скриншот видео

Подробностей пока не сообщают

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США подтверждает информацию о том, что в сегодняшнее крушение истребителя Су-27 в Винницкой области был вовлечен американский военный. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

"Мы … можем подтвердить, что в этом инциденте участвовал член службы США. В настоящее время ситуация находится на стадии расследования, мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления", - сказано в сообщении.

Сегодня, около 17:00 в районе села Уланов Винницкой области (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27 УБоба пилота погибли. В Facebook Генштаба и на сайте прокуратуры были опубликованы сообщения о том, что один из погибших - военный Воздушных сил Нацгвардии США, второй - украинский пилот. Однако позже информация о происхождении пилотов исчезла.

С 8 по 19 октября на западе и в центре Украины проходят масштабные международные учения военной авиации Чистое небо-2018 стран-членов НАТО и союзников.

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Теги: авиакатастрофа, учения, су-27, крушение
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