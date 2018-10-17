Экипаж до последней секунды уводил Су-27 от поселка: командование

Фото: пресс-служба ВС ВСУ

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Поисковая группа ищет в районе падения боевой машины бортовые регистраторы, чтобы после расшифровки их данных узнать, что произошло под Улановым

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Поисковая группа на месте крушения учебно-боевого самолета Су-27 под Хмельником ищет бортовые самописцы. Об этом рассказал в эфире канала 112 Украина начальник ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос.

Он уточнил, что поиски, вероятно, займут несколько дней из-за того, что обломки разлетелись по большой территории, которая сейчас оцеплена правоохранителями.

Между тем, в командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что погибшие летчики незадолго до падения самолета уводили его от жилой застройки.

"Экипаж <...> до последней секунды делал все возможное, чтобы самолет не упал на населенный пункт и не пострадали мирные жители", - отметили военные.

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Вчера, 16 октября около 17:00, в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли.

Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27.

С 8 по 19 октября на западе и в центре Украины проходят масштабные международные учения военной авиации Чистое небо-2018 стран-членов НАТО и союзников.