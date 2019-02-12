В МИД ждут ответа от Венгрии по проблеме двойного гражданства

Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство иностранных дел Украины остается в диалоге с венгерскими коллегами по решению проблем, связанных с двойным гражданством. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что в Венгрии открыто 370 уголовных дел против украинцев за подделку заявок на венгерское гражданство.

Зеленко отметила, что проблема двойного гражданства возникла в связи с тем, что с 2010 года в Венгрии введена процедура упрощенного получения гражданства этой страны зарубежными венграми.

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При этом Конституция Украины разрешает наличие только одного гражданства - украинского.

"В рамках двусторонних консультаций украинская сторона неоднократно подчеркивала, что Венгрия предоставляет свое гражданство гражданам Украины без требования выхода из предыдущего гражданства. И мы неоднократно подчеркивали, что это не отвечает букве и уровню партнерских отношений и духу добрососедства. Но мы остаемся в диалоге с нашими венгерскими партнерами", - отметила она.

Осенью прошлого года состоялись консультации с венгерской стороной, во время которых был выработан механизм взаимодействия.

"И именно тогда по результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны мы предложили проект соглашения о налаживании взаимодействия сторон для предотвращения случаев без гражданства и множественного гражданства. По состоянию на февраль 2019 года у нас нет конкретной информации о реакции венгерской стороны, сейчас этот проект соглашения согласовывается", - сообщила Зеленко.

Недавний виток напряженности в отношениях Украины и Венгрии возник после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советует людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины. Его объявили персоной нон грата. МИД Венгрии принял симметричные меры.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в украинских законах якобы не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или запрещено.