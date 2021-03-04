Зеленский подписал решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников

Двойное гражданство станет препятствием для людей, намеревающихся стать депутатами или чиновниками. Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно этому решению, Кабмин, Центризбирком и СБУ должны за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить правомерен ли запрет украинцам, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам этого анализа правительство в течение шести месяцев должно подготовить проекты законов, которые бы предусматривали запрет имеющим второе гражданство:

- выполнять функций государства или местного самоуправления;

- занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности;

- иметь допуск к государственной тайне;

- быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

- быть членом политической партии.

Как отмечается, необходимо разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для украинцев, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ​​ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме России, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.

Читайте также: Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором – табу

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.