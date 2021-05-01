Кулеба назвал недостаточно жесткой реакцию союзников на раздачу паспортов РФ на Донбассе

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул "друзей и партнеров Украины" в излишней мягкости по отношению к выдаче на оккупированных территориях Донбасса российских паспортов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации". Я никого не обвиняю. Такая жизнь. То есть, не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно и развернула этот процесс", – подчеркнул министр.

По его словам, у Украины мало возможностей физически повлиять на раздачу паспортов на оккупированном Донбассе, но вот "жесткое санкционное давление" могло бы "притормозить действия России". Поскольку же давления не было, РФ установила там "конвейер по выдаче паспортов", – отметил Кулеба.

"А теперь мы должны слышим заявления Козака (Дмитрий Козак, замглавы Администрации президента РФ – ред.), что будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное последствие такой "паспортизации", – заявил глава МИД.

22 февраля 2021 года представитель Донецка в ТКГ Гармаш сообщил, что 639 000 жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта, заявив, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.

22 апреля омубдсмен Денисова сообщила, что Россия незаконно раздала на оккупированных территориях Донбасса около 300 000 российских паспортов и планирует раздать еще столько же.

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Дарья Мостовая

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