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Данилов: Российский паспорт жены Баканова – это потенциальная угроза нацбезопасности

07.04.2021, 14:54
Данилов: Российский паспорт жены Баканова – это потенциальная угроза нацбезопасности - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наличие российского паспорта у жены главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова может являться угрозой национальной безопасности. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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Данилов ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли угрозой нацбезопасности наличие у родственников госслужащих российского гражданства.

"Вы меня спросили, считаю я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", – сказал он, отвечая на вопрос о российском гражданстве жены Баканова.

Станислав Стороженко
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Россия сбу паспорт гражданство снбо Иван Баканов Алексей Данилов
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