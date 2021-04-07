Данилов: Российский паспорт жены Баканова – это потенциальная угроза нацбезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наличие российского паспорта у жены главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова может являться угрозой национальной безопасности. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Данилов ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли угрозой нацбезопасности наличие у родственников госслужащих российского гражданства.

"Вы меня спросили, считаю я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", – сказал он, отвечая на вопрос о российском гражданстве жены Баканова.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.