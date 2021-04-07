Данилов: Российский паспорт жены Баканова – это потенциальная угроза нацбезопасности
07.04.2021, 14:54
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наличие российского паспорта у жены главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова может являться угрозой национальной безопасности. Об этом он сказал в интервью LB.ua.
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Данилов ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли угрозой нацбезопасности наличие у родственников госслужащих российского гражданства.
"Вы меня спросили, считаю я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", – сказал он, отвечая на вопрос о российском гражданстве жены Баканова.
- В июне 2019 года глава СБУ заявил, что его жена имеет российское гражданство. На вопрос о том, подана ли его женой заявка на получение гражданства Украины, Баканов ответил, что "она уже 21 год получает гражданство".
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