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12.06.2019, 22:07

Жена - гражданка России: Баканов рассказал о своей семье

Жена - гражданка России: Баканов рассказал о своей семье - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

По словам и.о. главы СБУ, его жена не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. Соответсвующее завявление опубликовано в Facebook СБУ.

Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы.

Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в ВУЗ на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - написал и.о. главы СБУ.

Баканов заявил, что получение гражданства много лет было "коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников", а его семья не обращалась за помощью к посредникам, чтобы ускорить процесс получения украинского гражданства. Он добавил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.

22 мая президент Владимир Зеленский поставил друга из Квартала 95руководить СБУ.

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Теги: Иван Баканов, сбу
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