"Я уже на все ответил" - Баканов о своей жене: видео

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Врио главы СБУ отказался отвечать на вопрос, подала ли его жена заявление на получение украинского гражданства

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался комментировать ситуацию с гражданством своей жены. Об этом проект Схемы сообщает в Facebook.

Журналистка программы поинтересовались у Баканова информацией о получении его женой украинского гражданства. "Она уже 21 год получает гражданство", - спросила она.

На что Баканов ответил, что его вчерашее заявление в Facebook СБУ "содержит полный ответ на поставленный вопрос".

Когда его спросили, подано ли уже заявление на получение украинского гражданства, Баканов заявил: "Смотрите, все, что я прокомментировал, соответствует действительности. Вы можете прочитать и сделать те выводы, которые считаете нужными".

Вчера он написал, что его жена - гражданка России. Баканов заявил также, что спецпроверка не выявила ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.

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Теги: Иван Баканов, сбу, видео
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