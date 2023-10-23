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Кулеба поддержал множественное гражданство для украинцев, но с исключениями

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 15:50
Кулеба поддержал множественное гражданство для украинцев, но с исключениями - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Множественное гражданство должно стать элементом политики Украины, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в речи к Всемирному конгрессу украинцев. Он отметил, что двойного гражданства с государством-агрессором быть не может, передает Укринформ.

"Крайне необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что он убежден в необходимости введения множественного гражданства, поскольку необходимо руководствоваться "не страхом раздачи чужих паспортов в Украине", а "силой украинского паспорта" в стране и мире.

По его словам, государство должно открыть возможность миллионам украинцев за границей сохранять свой украинский паспорт или получить его, а также принять как свершившийся факт, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних стран ЕС.

Глава МИД добавил, что эта политика должна воплощаться разумно и постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц.

Любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено, отметил Кулеба.

Конституция в четвертой статье гласит, что в Украине существует единое гражданство.

  • В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
  • 1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.
  • 20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.
  • В настоящее время этот законопроект ожидает рассмотрения.

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Артём Джерипа
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дмитрий кулебамножественное гражданство

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