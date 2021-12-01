Множественное гражданство для украинцев. Зеленский подаст в Раду проект закона
Сегодня, 1 декабря, депутаты получат на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран. Об этом во время ежегодного обращения к Верховной Раде сказал президент Владимир Зеленский.
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"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – отметил он.
По словам Зеленского, принятие такого закона даст возможность украинцам, которые живут за пределами страны, "чувствовать себя не диаспорой", а людьми "украинского происхождения и гражданства".
- 4 марта 2021 года президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и гостайне.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией исключено.
- В сентябре Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
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