Множественное гражданство для украинцев. Зеленский подаст в Раду проект закона

Сегодня, 1 декабря, депутаты получат на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран. Об этом во время ежегодного обращения к Верховной Раде сказал президент Владимир Зеленский.

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"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – отметил он.

По словам Зеленского, принятие такого закона даст возможность украинцам, которые живут за пределами страны, "чувствовать себя не диаспорой", а людьми "украинского происхождения и гражданства".

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Яна Катасонова

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