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Множественное гражданство для украинцев. Зеленский подаст в Раду проект закона

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 12:13
Множественное гражданство для украинцев. Зеленский подаст в Раду проект закона - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 1 декабря, депутаты получат на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран. Об этом во время ежегодного обращения к Верховной Раде сказал президент Владимир Зеленский.

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"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – отметил он.

По словам Зеленского, принятие такого закона даст возможность украинцам, которые живут за пределами страны, "чувствовать себя не диаспорой", а людьми "украинского происхождения и гражданства". 

Читайте также: "Мы должны защищаться". Двойное гражданство: Данилов – за, но вопрос в доступе к госслужбе

Яна Катасонова
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верховная рада Владимир Зеленский обращение гражданство
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