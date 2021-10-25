"Мы должны защищаться". Двойное гражданство: Данилов – за, но вопрос в доступе к госслужбе
Патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство. Однако важно законодательно урегулировать эти процессы, чтобы у людей с двойным гражданством не было доступа к госслужбе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.
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Комментируя тему двойного гражданства, которая время от времени возникает в решениях СНБО и в разговорах вокруг этих решений, Данилов сказал, что этот вопрос поднят, с ним "надо разбираться".
"В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность (получить двойное гражданство, – ред.)", – сказал Данилов.
Другой вопрос, как отметил секретарь СНБО, должны ли люди с двойным гражданством иметь допуск к государственной службе.
"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", – заявил Данилов.
При этом он подчеркнул, что вопрос двойного гражданства должен решаться на законодательном уровне, и сейчас в Верховной Раде есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов.
- 26 февраля 2021-го на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лица с двойным гражданством.
- 4 марта президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и гостайне.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией исключено.
- В сентябре Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
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