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Данилов: Я за жесткую президентскую республику, когда есть ответственный человек

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 09:38
Данилов: Я за жесткую президентскую республику, когда есть ответственный человек - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Радио Свобода)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ратует за "жесткую президентскую республику", так как "в истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед". Об этом он заявил РБК-Украина.

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По мнению топ-чиновника при президенте Владимире Зеленском, украинцам "раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна" в плане формы государственного правления. 

"Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы", – сказал он.

Данилов аргументировал свое мнение тем, что Украина всенародно избирает президента, на которого возлагают надежды, а по Конституции у нас парламентско-президентская республика. "Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте, и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", – пояснил он.

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Личное он, говорит секретарь СНБО, выступает за жесткую президентскую республику, "потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее".

Данилов полагает, что могут быть парламентско-президентские республики, "но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века".

Чиновник заявил, что был в свое время депутатом, и что "купить законопроект стоит недорого", а последствия этого для страны "очень часто выливаются в катастрофическую ситуацию". По его мнению, олигархам "гораздо проще будет работать, если будет парламентско-президентская республика".

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Евгений Пилипенко
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верховная рада президент снбо авторитаризм демократия форма правления Алексей Данилов
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