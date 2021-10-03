В Украине нет большой концентрации власти, а СНБО ставит на место предателей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине не будет большой концентрации власти, а Совет нацбезопасности и обороны ставит на место предателей государства. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net на брифинге в Трускавце.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский заявил, что ему не нужна никакая власть, "причем с самого начала". Он отметил, что пообещал что-то изменить, и если на этом пути есть задержки, нужно прокладывать другой путь.

"Либо отдайте руль другому водителю этого процесса, и пусть тот человек, как это было до этого: президент, спикер и премьер, – пусть они работают из трех разных команд, пусть не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что изменял Конституцию только в вопросе неприкосновенности нардепов, в то время как другие люди меняли ее, якобы потому что "не могли поделить власть".

Говоря о выросшей роли СНБО, Зеленский заявил, что до него этот орган не работал и был "кладбищем", куда отправляли министров, которых нельзя просто уволить. Президент считает, что СНБО ничего не сделал при оккупации Крыма и начале войны.

"И тут заработал мощный орган, и действительно так выглядит, а что они себе позволяют? На место ставят предателей государства, вот что они себе позволяют", – заявил Зеленский.

"Будет после меня по-другому? А после меня точно будет, с чем я вас лично поздравляю", – добавил президент.

Также во время брифинга Зеленский заявил, что не собирается менять форму правления в Украине с парламентско-президентской на президентскую.

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.