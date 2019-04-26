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26.04.2019, 09:45

Роспуск Рады и упразднение президентства: отвечают у Зеленского

Роспуск Рады и упразднение президентства: отвечают у Зеленского - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Де-факто новый президент "теоретически" хочет распустит парламент, но не намерен ратовать за ликвидацию института президентства во время каденции

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Избранный президент Владимир Зеленский все больше склоняется к тому, чтобы распустить нынешний состав Верховной Рады, и не намерен за время каденции добиваться изменений в Конституцию, чтобы поменять форму правления в Украине. Об этом заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1 его политконсультант Дмитрий Разумков.

Сначала ведущая задала вопрос о возможности роспуска Рады и досрочных парламентских выборов.

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"В рамках действующей Конституции, если это будет позволено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия", - ответил Разумков.

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14 апреля он говорил, что "пока еще это рано обсуждать".

В команде Зеленского рассказали LIGA.net, что у них есть "интересные фишки", которые они обещают внедрить, если парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом. Сам Зеленский переживает, что не успеет распустить Раду.

Затем ведущая спросила, не думают ли в команде Зеленского за следующие пять лет так изменить Основной закон, чтобы вообще упразднить институт президентства.

"Нет. На самом деле, это действительно очень важно и для страны, и для людей - иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два - у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны", - заявил политтехнолог избранного президента, добавив, что "это нужно для баланса вертикали власти".

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Теги: Владимир Зеленский, досрочные выборы, парламентские выборы, роспуск, Дмитрий Разумков, президентство
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