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14.04.2019, 20:45

У Зеленского прокомментировали возможный роспуск Рады

У Зеленского прокомментировали возможный роспуск Рады - Фото
Владимир Зеленский с охраной (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе кандидата заверяют, что "Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона"

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании, эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков.

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Он добавил, что по этому вопросу есть разные позиции у различных юристов и политических сил, и подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из законности принятия таких решений и политической целесообразности.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока еще это рано обсуждать", - отметил Разумков.

Ранее в команде Зеленского рассказали LIGA.net, что у них есть "интересные фишки", которые они обещают внедрить, если украинский парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом. 

11 апреля 2019 года сообщалось, что согласно опросу группы Рейтинг, почти две трети опрошенных избирателей, которые собираются голосовать и определились, во втором туре выборов президента намерены отдать голос за шоумена Зеленского, чей рейтинг опережает рейтинг главы государства Петра Порошенко более чем вдвое.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, роспуск, Дмитрий Разумков
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