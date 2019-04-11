Зеленский с огромным преимуществом опережает Порошенко: опрос

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Почти две трети опрошенных избирателей, которые собираются голосовать и определились, во втором туре выборов президента намерены отдать голос за шоумена Владимира Зеленского, чей рейтинг опережает рейтинг главы государства Петра Порошенко более чем вдвое. Об этом сообщил замдиректора соцгруппы Рейтинг Любомир Мысив, представляя результаты опроса, проведенного с 5 по 10 апреля.

На вопрос, за кого из двух кандидатов вы будете голосовать во втором туре, все респонденты ответили так: 51% - за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% не определились, 10% сказали, что не примут участие в выборах.

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Среди тех, кто собирается голосовать, результаты такие: 61% - Зеленский, Порошенко - менее 25%.

Среди тех, кто намерен голосовать и уже определился, результат был бы следующим: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

Мысив отметил, что электоральный показатель Зеленского постоянно растет, при этом показатель Порошенко остается неизменным.

Зеленский лидирует среди всех возрастных групп избирателей, даже в старших.

Если говорить о региональном аспекте - то у Зеленского самые крепкие позиции на востоке и юге Украины, также в центральных. В западных областях у него одинаковые показатели с Порошенко.

61% опрошенных верят в то, что следующим президентом Украины будет Зеленский, 17% - Порошенко, еще 22% не определились в этом вопросе.

Другие социологические компании свои опросы пока не представляли.