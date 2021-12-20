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За двойное гражданство Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 12:43
За двойное гражданство Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба партии Слуга народа)

После того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной. Об этом рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия Интерфакс-Украина.

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Законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. Как только закон вступит в силу, правительство будет заключать двусторонние соглашения с другими странами.

"И да, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть крупные украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При заключении двусторонних соглашений обязательно будут учитывать особенности законодательств этих стран", – отметил Арахамия.

Согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, опубликованном 3 декабря 2021, 48% украинцев не поддерживают идею двойного или множественного гражданства. Социологи предполагают, что причиной является российская агрессия (в том числе принудительная паспортизация на оккупированных территориях).

  • 1 декабря 2021 года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран.
  • 18 декабря президент Зеленский подписал закон, упростивший получение гражданства Украины для определенных категорий иностранцев.
Марина Тищенко
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Давид Арахамия гражданство диаспора двойное гражданство
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