За двойное гражданство Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно – Арахамия

После того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной. Об этом рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия Интерфакс-Украина.

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Законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. Как только закон вступит в силу, правительство будет заключать двусторонние соглашения с другими странами.

"И да, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть крупные украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При заключении двусторонних соглашений обязательно будут учитывать особенности законодательств этих стран", – отметил Арахамия.

Согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, опубликованном 3 декабря 2021, 48% украинцев не поддерживают идею двойного или множественного гражданства. Социологи предполагают, что причиной является российская агрессия (в том числе принудительная паспортизация на оккупированных территориях).

1 декабря 2021 года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран.

18 декабря президент Зеленский подписал закон, упростивший получение гражданства Украины для определенных категорий иностранцев.

Марина Тищенко

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