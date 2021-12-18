Зеленский упростил получение гражданства воевавшим за Украину и преследуемым россиян
18.12.2021, 20:14
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает получение гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Верхованя Рада приняла соответствующие изменения в закон о гражданстве Украины 14 декабря.
Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для людей, которые проходили или проходят службу в ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения.
- 4 марта 2021 года Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и государственной тайне.
- 1 декабря депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.
- Зеленский заявил, что чиновники и политики должны "честно уведомить общество" о наличии другого гражданства, иначе для них должна быть предусмотрена ответственность.
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