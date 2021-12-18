Зеленский упростил получение гражданства воевавшим за Украину и преследуемым россиян

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает получение гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Верхованя Рада приняла соответствующие изменения в закон о гражданстве Украины 14 декабря.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для людей, которые проходили или проходят службу в ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения.

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Наталия Медведева

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