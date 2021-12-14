UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Упрощено получение гражданства. Привилегии у воевавших за Украину и преследуемых россиян

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 12:46
Упрощено получение гражданства. Привилегии у воевавших за Украину и преследуемых россиян - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 14 декабря, Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за Украину, и другим категориям лиц. За законопроект во время заседания парламента проголосовали 285 нардепов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В документе указано, что гражданство Украины могут получить иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед украинским государством или представляют национальный интерес.

Согласно закону, усовершенствованы правила приобретения или восстановления гражданства Украины по территориальному происхождению.

Уточняется, кто по закону имеет преимущество в получении гражданства:

  • бывшие и действующие военнослужащие ВСУ;
  • обладатели государственных наград;
  • люди, имеющие заслуги перед Украиной или представляющие национальный интерес;
  • граждане России, подвергшиеся политпреследованиям;
  • инструктора для ВСУ и других силовых органов.

Закон проголосован депутатами во втором чтении. Он вступит в силу после подписи президента Владимира Зеленского.

Фото – скриншот Рады в Youtube

Фото – скриншот Рады в Youtube

Читайте также: Половина украинцев не поддерживают введение множественного гражданства – опрос

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада закон гражданство иностранцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 