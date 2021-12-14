Упрощено получение гражданства. Привилегии у воевавших за Украину и преследуемых россиян

Сегодня, 14 декабря, Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за Украину, и другим категориям лиц. За законопроект во время заседания парламента проголосовали 285 нардепов.

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В документе указано, что гражданство Украины могут получить иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед украинским государством или представляют национальный интерес.

Согласно закону, усовершенствованы правила приобретения или восстановления гражданства Украины по территориальному происхождению.

Уточняется, кто по закону имеет преимущество в получении гражданства:

бывшие и действующие военнослужащие ВСУ;

обладатели государственных наград;

люди, имеющие заслуги перед Украиной или представляющие национальный интерес;

граждане России, подвергшиеся политпреследованиям;

инструктора для ВСУ и других силовых органов.

Закон проголосован депутатами во втором чтении. Он вступит в силу после подписи президента Владимира Зеленского.

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Яна Катасонова

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