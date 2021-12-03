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Половина украинцев не поддерживают введение множественного гражданства – опрос

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 14:39
Половина украинцев не поддерживают введение множественного гражданства – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства. Такие данные получили в ходе опроса специалисты Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

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24% "за" для всех стран без исключений (в том числе и страны-агрессора России,  ред.). Еще 11% хотели бы иметь два или более паспорта только стран-членов ЕС и НАТО, 5% – с бывшими республиками СССР.

Социологи предполагают, что идею множественного гражданства большинство украинцев не поддерживают из-за российской агрессии (в том числе принудительной паспортизации на оккупированных территориях). Иными словами, опрошенные могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.

Читайте также: Зеленский: Я выступаю за двойное гражданство, но это сложно из-за паспортизации Россией

Более положительно к этой идее относятся те, кто часто путешествует или работает в иностранных странах, а также молодежь. Ранее опрос показал, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре поэтому если такое гражданство будет исключительно для зарубежных украинцев, инициативу поддержат.

Опрос с использованием компьютера провели с 22 октября по 12 ноября 2021 среди украинцев в возрасте от 18 и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность составляет не более 1,5-2,4%. Заказчик – ОО "Институт центральноевропейской стратегии" (г. Ужгород).

Марина Тищенко
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Владимир Зеленский гражданство законопроект исследование второе гражданство
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