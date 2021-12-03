Половина украинцев не поддерживают введение множественного гражданства – опрос

Почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства. Такие данные получили в ходе опроса специалисты Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

24% "за" для всех стран без исключений (в том числе и страны-агрессора России, – ред.). Еще 11% хотели бы иметь два или более паспорта только стран-членов ЕС и НАТО, 5% – с бывшими республиками СССР.

Социологи предполагают, что идею множественного гражданства большинство украинцев не поддерживают из-за российской агрессии (в том числе принудительной паспортизации на оккупированных территориях). Иными словами, опрошенные могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.

Читайте также: Зеленский: Я выступаю за двойное гражданство, но это сложно из-за паспортизации Россией

Более положительно к этой идее относятся те, кто часто путешествует или работает в иностранных странах, а также молодежь. Ранее опрос показал, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре поэтому если такое гражданство будет исключительно для зарубежных украинцев, инициативу поддержат.

Опрос с использованием компьютера провели с 22 октября по 12 ноября 2021 среди украинцев в возрасте от 18 и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность составляет не более 1,5-2,4%. Заказчик – ОО "Институт центральноевропейской стратегии" (г. Ужгород).

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.