У Раді зареєстрували невідкладний законопроєкт Зеленського про множинне громадянство
У парламенті України зареєстрували проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Президент позначив його невідкладним.
Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".
Зеленський визначив його невідкладним.
У жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство має стати елементом політики України, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.
У зверненні з нагоди Дня Соборності 21 січня президент заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради.
- У вересні 2021 року президент Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.
- 1 грудня того самого року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянство кількох країн.
- 20 грудня глава фракції Слуга народу заявив, що після того, як Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.
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