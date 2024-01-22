У Раді зареєстрували невідкладний законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У парламенті України зареєстрували проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Президент позначив його невідкладним.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

Зеленський визначив його невідкладним.

У жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство має стати елементом політики України, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.

У зверненні з нагоди Дня Соборності 21 січня президент заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради.

У вересні 2021 року президент Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.

1 грудня того самого року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянство кількох країн.

20 грудня глава фракції Слуга народу заявив, що після того, як Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.

Читайте також: Зеленський підписав указ про території Росії, де історично жили українці