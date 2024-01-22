В Раде зарегистрировали неотложный законопроект Зеленского о множественном гражданстве

В Раде зарегистрировали проект закона "О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В парламенте Украины зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве. Президент обозначил его неотложным.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

Зеленский определил его неотложным.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что множественное гражданство должно стать элементом политики Украины, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

В обращении по случаю Дня Соборности 21 января президент заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады.

В сентябре 2021 года президент Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.

20 декабря глава фракции Слуга народа заявил, что после того, как Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.

Читайте также: Зеленский подписал указ о территориях России, где исторически жили украинцы