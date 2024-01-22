Зеленський підписав указ про території Росії, де історично жили українці
Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про території Росії, на яких історично проживали українці. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня Соборності.
За його словами, сьогодні потрібно робити всі необхідні кроки не лише для зміцнення соборності України та народу, а й для соборності прав та свобод, а також правди про українців.
"Правди про нас і правди про нашу історію. Задля цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що це є "поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього".
Документ поки що не опубліковано, його деталі невідомі.
- У вересні 2021 року президент Володимир Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зараз зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.
- 1 грудня того ж року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянства кількох країн.
- 20 грудня голова фракції Слуга народу заявив: після того як Верховна Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.
- На цей час законопроєкт очікує на розгляд.
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