Зеленский подписал указ о территориях России, где исторически жили украинцы
Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о территориях России, на которых исторически проживали украинцы. Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня Соборности.
По его словам, сегодня нужно делать все необходимые шаги не только для укрепления соборности Украины и народа, но и для соборности прав и свобод, а также правды про украинцев.
"Правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", — сказал Зеленский.
Он отметил, что это является "возвращением правды про историческое прошлое ради украинского будущего".
Документ пока не опубликован, его детали неизвестны.
- В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
- 1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран.
- 20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.
- В настоящее время этот законопроект ожидает рассмотрения.
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