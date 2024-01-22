Зеленский подписал указ о территориях России, где исторически жили украинцы

Зеленский заявил, что сегодня необходимо делать все возможное для укрепления украинского народа

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о территориях России, на которых исторически проживали украинцы. Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня Соборности.

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По его словам, сегодня нужно делать все необходимые шаги не только для укрепления соборности Украины и народа, но и для соборности прав и свобод, а также правды про украинцев.

"Правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", — сказал Зеленский.

Он отметил, что это является "возвращением правды про историческое прошлое ради украинского будущего".

Документ пока не опубликован, его детали неизвестны.

В сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам получать гражданство нескольких стран.

20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.

В настоящее время этот законопроект ожидает рассмотрения.

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