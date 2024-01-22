Множественное гражданство. Кулеба: Россияне не смогут получить украинский паспорт

По словам главы МИД, перечень стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство, будет регламентироваться и "четко определяться".

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Россияне не смогут получить украинское гражданство после принятия закона о множественном гражданстве. Список стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено, будет регламентироваться. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Мы очень долго шли к этому решению, и продумали все до мельчайших деталей. И тот документ, законопроект, который внес президент, он действительно является ключевым для запуска этого механизма. Но, чтобы его запустить, уже есть и другие законопроекты, которые, впрочем, без президентского не работают", – сказал он.

По словам чиновника, эти законопроекты содержат гарантии, чтобы не было злоупотребления множественным гражданством.

В частности, Украина "однозначно исключает" возможность множественного гражданства с гражданами страны-агрессора, отметил Кулеба.

Он отметил, что перечень стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство, будет регламентироваться и "четко определяться", поэтому у Украины будут соответствующие предохранители.

Глава МИД также заверил, что нет "никаких рисков" насчет размывания суверенитета из-за института множественного гражданства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады.

По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинским и их потомкам в разных странах мира. Он отметил, что речь не будет о гражданах России.

Проект Зеленского уже зарегистрирован парламентом.

Еще в сентябре 2021 года президент Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.

20 декабря глава фракции Слуга народа заявил: после того, как Верховная Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной. Сейчас этот законопроект ожидает рассмотрения.

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