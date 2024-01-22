Чи можна буде виїхати за кордон під час війни за множинним громадянством? Кулеба: Ні
Військовозобов'язані не зможуть виїхати за кордон, отримавши ще одне громадянство після того, як закон про множинне громадянство буде ухвалено. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемаратону.
Журналіст запитав, чи зможе людина (якщо законопроєкт приймуть) отримати ще одне громадянство та вимагати випустити себе з країни під час воєнного стану. Йшлося про військовозобов'язаних, яким обмежено виїзд за кордон на час війни.
"Ні, ці питання також врегульовані. Людина має свій обов'язок служіння і захисту Батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою", – відповів Кулеба.
За його словами, Україна "не вигадувала велосипед", а інститути множинного громадянства є у багатьох країнах.
- Кулеба заявив, що росіяни не зможуть отримати українське громадянство після ухвалення закону про множинне громадянство. За його словами, перелік країн, з якими множинне громадянство буде дозволено, регламентуватиметься.
- 22 січня 2024 року у День Соборності президент Володимир Зеленський заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради. За його словами, документ дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам у різних країнах світу. Він зазначив, що не йтиметься про громадян Росії.
- Проєкт Зеленського вже зареєстрований парламентом.
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