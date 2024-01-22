Можно ли будет уехать за границу во время войны по множественному гражданству? Кулеба: Нет

Глава МИД отметил, что выполнение воинского долга и финансовые обязательства перед государством регламентированы

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Военнообязанные не смогут уехать за границу, получив еще одно гражданство после того, как закон о множественном гражданстве будет принят. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Журналист спросил, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.

"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека есть свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", – ответил Кулеба.

По его словам, Украина "не придумывала велосипед", и институты множественного гражданства есть во многих странах.

СПРАВКА. Согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом. Согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Кулеба заявил, что россияне не смогут получить украинское гражданство после принятия закона о множественном гражданстве. По его словам, перечень стран, с которыми множественное гражданство будет разрешен, будет регламентироваться.

22 января 2024 года в День Соборности президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады. По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинским и их потомкам в разных странах мира. Он отметил, что речь не будет о гражданах России.

Проект Зеленского уже зарегистрирован парламентом.

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