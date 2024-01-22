Можно ли будет уехать за границу во время войны по множественному гражданству? Кулеба: Нет
Военнообязанные не смогут уехать за границу, получив еще одно гражданство после того, как закон о множественном гражданстве будет принят. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
Журналист спросил, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.
"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека есть свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", – ответил Кулеба.
По его словам, Украина "не придумывала велосипед", и институты множественного гражданства есть во многих странах.
- Кулеба заявил, что россияне не смогут получить украинское гражданство после принятия закона о множественном гражданстве. По его словам, перечень стран, с которыми множественное гражданство будет разрешен, будет регламентироваться.
- 22 января 2024 года в День Соборности президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады. По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинским и их потомкам в разных странах мира. Он отметил, что речь не будет о гражданах России.
- Проект Зеленского уже зарегистрирован парламентом.
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