Посольство США попередило, що чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїхати з України
В Україні скасовано виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб із подвійним громадянством. Про це своїх громадян попередило посольство США в Україні.
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Посольству стало відомо, що відповідний виняток в Україні скасовано з 1 червня. Раніше це дозволяло деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну, але після цієї зміни чоловіків із громадянством України і США, включно з тими, що проживають у Штатах, можуть більше не випустити.
У посольстві наголосили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються відповідні права та обов’язки, а через воєнний стан чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.
В посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання в США. Однак, за інформацією дипломатів, цей виняток було скасовано.
- З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
- Станом на 2 червня дані оновили близько 1,5 млн людей. За кордоном з 18 травня через Резерв+ дані оновили понад 14 000 українців у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
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