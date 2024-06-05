Посольство США попередило, що чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїхати з України

Посольству США стало відомо, що виняток, який дозволяв виїзд осіб із подвійним громадянством з України, було скасовано з 1 червня

Фото: ДПСУ

В Україні скасовано виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб із подвійним громадянством. Про це своїх громадян попередило посольство США в Україні.

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Посольству стало відомо, що відповідний виняток в Україні скасовано з 1 червня. Раніше це дозволяло деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну, але після цієї зміни чоловіків із громадянством України і США, включно з тими, що проживають у Штатах, можуть більше не випустити.

У посольстві наголосили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються відповідні права та обов’язки, а через воєнний стан чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

В посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання в США. Однак, за інформацією дипломатів, цей виняток було скасовано.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Станом на 2 червня дані оновили близько 1,5 млн людей. За кордоном з 18 травня через Резерв+ дані оновили понад 14 000 українців у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

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